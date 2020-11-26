Макарская встала на защиту Сергиева Посада после критики Собчак туалета в лавре

Несколько дней назад светская львица совершила визит в Московскую область и разнесла город в пух и прах.

Певица Виктория Макарская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro встала на защиту Сергиева Посада. Несколько дней назад в городе появилась светская львица Ксения Собчак, которая зашла в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и раскритиковала местный туалет.

«Красота в глазах смотрящего. По поводу жесткого отзыва о нашем городе, об отсутствии уютных кафе и фотографии «очка», мы не удивлены, потому что знаем: на святом месте Бог показывает каждому человеку его внутреннее состояние. По всему видно, что православное сердце России — город Сергиев Посад — «не принял» Ксению Анатольевну и, похоже, даже ослепил на время пребывания в городе, потому что совершенно невозможно пройти мимо уютнейших кафе и ресторанчиков, которые славятся своим роскошным дизайном и вкуснейшей кухней».

Виктория Макарская

Как отметила Макарская, она лично побывала в туалете, который так не понравился Собчак. «С огромными пандусами, современный, чистый, и не с «очком», по санитарным нормативам, с «чашей Генуя». Все-таки два миллиона посетителей в год, поэтому унитазы в таких местах ставить просто нельзя. Мы всегда рады гостям, и ни разу не слышали ни одного плохого отзыва о нашем городе», — заявила она.

Напомним, что Виктория Макарская уже давно с мужем и детьми проживает в Сергиевом Посаде. В столицу перебираться они с семьей не собираются.

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