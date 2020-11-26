«Подвинуло популярное бежевое»: невестка Орбакайте выбрала в этом сезоне серое пальто в пол

Его сочетание с маскулинными ботинками и широкими брюками высоко оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова отметилась на улицах Москвы в серо-черном образе, поддержав моду на мужские элементы в женском гардеробе. Модель примерила длинное двубортное пальто в пол с выраженным воротником, а также широкие брюки и ботинки в армейском стиле.

Этот неброский по своей цветовой гамме, но яркий по смыслу образ пришелся по вкусу профессиональному имидж-стилисту Ларисе Тимиряевой. Эксперт дала эксклюзивный комментарий для Teleprogramma.pro.

«Стильный, модный образ. Мужской стиль в женской моде — это уже практически классика. В нем каждая вещь в тренде. Объемное серое пальто длины макси (этой осенью именно серое пальто подвинуло популярное бежевое) гармонично уравновешено объемными грубыми ботинками на тракторной подошве со шнуровкой, которые в топе самой модной обуви осенне-зимнего сезона — 2020/21. Свободные брюки с ремнем с заправленными штанинами и в сочетании с черной водолазкой. Целостный аутфит в маскулинном стиле. Осенний street style-образ Алены в модной минималистической манере, где не мало, а именно — достаточно», — высказалась Лариса.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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