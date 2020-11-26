«Главное – не впадать в панику»: Подольская рассказала про страхи во время беременности

Недавно певица стала мамой во второй раз, но тревог в период счастливого ожидания избежать не удалось.

38-летняя певица Наталья Подольская подарила мужу, 52-летнем Владимиру Преснякову – младшему, еще одного сына. В октябре у них родился второй общий ребенок, которого назвали Иваном.

Спустя время Подольская рассказала, что вторая беременность сильно отличается от первой. Сейчас артистка уже не нервничает так, как это было с первенцем, и больше наслаждается материнством. Хотя период ожидания не обошелся без тревог и беспокойства. Девушка решила делиться с подписчицами информацией, которая поможет им преодолеть страхи, связанные с беременностью.

«Беременность всегда окутана большими стереотипами и нашими страхами. Например, страх летать на самолете. Или заниматься спортом, или спать на боку — якобы это вредно для малыша», — рассказала Наталья.

«Главное, не впадать в панику и доверяться проверенной информации», — подчеркнула Подольская. Она сама обращалась к компетентным специалистам, и советует будущим мамам не рисковать и доверять только настоящим профессионалам.

Напомним, что у Подольской и Преснякова есть старший ребенок — пятилетний сынок Артемий. Кроме того, у музыканта от брака с Кристиной Орбакайте есть взрослый сын Никита.

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