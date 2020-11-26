«Я, по-моему, не женюсь»: Борис Корчевников удивил признанием в студии «Судьбы человека»

В гости к телеведущему пришла певица Анита Цой, с которой у него состоялся забавный диалог.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» удивил присутствующих откровениями о частной жизни. К нему в гости пришла исполнительница Анита Цой. Разговор зашел о том, как она решила стать певицей, и как на это отреагировал ее муж.

«Как ваш муж на вас посмотрел, когда вы поделились задумкой, что хотите стать певицей?» — спросил Корчевников.

«Борь, ты женат?» — спросила в ответ Цой. «Все еще нет», — честно ответил ведущий. «Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?» — задала она вопрос. «Я, по-моему, не женюсь все-таки», — честно сказал Корчевников.

«Вот и мой муж говорил всем своим друзьям: «Хочешь быть счастливым – не женись». Я бы то же не хотела, чтобы невестка моего сына была артисткой. Это тяжелая работа. Нас все время нет дома», — заметила она.

Напомним, что Борису Корчевникову уже 38 лет. Официально в браке он никогда не был.

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