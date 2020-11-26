«Ничего не забыла надеть?»: Орбакайте в одном свитшоте похвасталась длинными ногами

49-летняя Кристина Орбакайте обладает стройной фигурой на зависть многим ровесницам. Звезда является матерью троих детей, но это никак не отразилось на ее формах. И лишнее тому доказательство появилось на одной из фан-страничек эстрадной дивы. Орбакайте позирует в одном свитшоте и лодочках, демонстрируя свои длинные стройные ноги.

Фотографию принялись горячо обсуждать в комментариях. Мнения фолловеров разделились. Кто-то выразил свое восхищение по отношению к смелости Кристины, а кому-то увиденное показалось чересчур вульгарным:

«У тебя очень красивая фигурка и ножки и глаза и губки но ты сама Куколка и молодая мама», «Невероятная, Кристина!», «Елку наряжать в таком виде?», «Вы забыли что то одеть?!», «Вы что юбку забыли надеть?», «Ничего не забыла надеть?», «Без порток?» — пишут в комментариях.

Кстати, это архивное фото напомнило о том, что скоро Новый год, и приходит самая волшебная пора — украшать дом к праздникам и проводить время с родными и близкими. И некоторые звезды уже приступили к оформлению интерьеров, например, Ксения Бородина.

Смотрите также