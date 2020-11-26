«У нас не было периода ухаживания»: Анита Цой сыграла свадьбу после седьмой встречи с мужем

Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о начале своего романа с мужем политиком Сергеем Цоем. Свадьбу они сыграли после седьмой встречи.

«Любовь не сразу у нас выросла. Я два года ему жить не давала. Я — змея подколодная. Специально вызывала его на конфликты. Хотела, чтобы он развелся. У нас не было периода ухаживания. Но пока я козлила, мой муж взял правильную тактику. Он за мной ухаживал. Каждый месяц приносил гвоздики. Они были тогда ультрамодные. И дарил одеколон «Красная Москва». Анита Цой

Как отметила певица, она и сама не заметила, как все переросло в романтические отношения. «Когда узнала, что беременна, то это был результат ах. Наша любовь тогда расцвела. Но были и непростые моменты. Однажды он сказал, что я не та женщина, на которой он женился. Я пошла к подругам, к маме. Лила слезы. Но поняла, что они не помогут мне. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания и оценил их. Он начал вокруг дома со мной бегать. Вернулся в семью», — заметила певица.

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Анита Цой в 19 лет вышла замуж. У них с супругом, который проявил себя в политической сфере, есть совместный сын Сергей.

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