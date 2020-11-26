Лера Кудрявцева: «Лариса Вербицкая рассказала всю правду о разводе»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Звездная барахолка: кто из знаменитостей приторговывает своими вещами в Интернете
Видео

«У нас не было периода ухаживания»: Анита Цой сыграла свадьбу после седьмой встречи с мужем

Как отметила певица, любовь не сразу пришла в их жизнь.

«У нас не было периода ухаживания»: Анита Цой сыграла свадьбу после седьмой встречи с мужем
Анита Цой. Фото: Globallookpress.com

Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о начале своего романа с мужем политиком Сергеем Цоем. Свадьбу они сыграли после седьмой встречи.

Анита Цой с мужем
Анита Цой с мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Любовь не сразу у нас выросла. Я два года ему жить не давала. Я — змея подколодная. Специально вызывала его на конфликты. Хотела, чтобы он развелся. У нас не было периода ухаживания. Но пока я козлила, мой муж взял правильную тактику. Он за мной ухаживал. Каждый месяц приносил гвоздики. Они были тогда ультрамодные. И дарил одеколон «Красная Москва».

Анита Цой

Как отметила певица, она и сама не заметила, как все переросло в романтические отношения. «Когда узнала, что беременна, то это был результат ах. Наша любовь тогда расцвела. Но были и непростые моменты. Однажды он сказал, что я не та женщина, на которой он женился. Я пошла к подругам, к маме. Лила слезы. Но поняла, что они не помогут мне. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания и оценил их. Он начал вокруг дома со мной бегать. Вернулся в семью», — заметила певица.

Анита Цой в 19 лет вышла замуж. У них с супругом, который проявил себя в политической сфере, есть совместный сын Сергей.

Сморите также:

Тэги

Анита ЦойАнита Цой последние новостиНовости googleПрограмма "Судьба человека"Сергей Цой