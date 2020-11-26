«Первые недели ругались»: Анита Цой едва не развелась с мужем во время самоизоляции

Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что едва не развелась с мужем Сергеем Цоем в период самоизоляции.

«Я за 30 лет с ним не проводила столько времени. У нас разные привычки. Мы только завтракаем и ужинаем одинаково. Это был кошмар. Он любит чай, а я кофе. Он смотрит боевики, а я мелодрамы. Мы первые недели ругались, притирались как молодожены. Он меня раздражал. Он привык, что у него есть секретарша. Он с ней повелительно разговаривает. Но потом все наладилось. Мы даже дошли до того, что стали гулять, держась за ручки. Это новые ощущения». Анита Цой

Как сказала певица, они с мужем стали сплоченной семьей.

«Я поняла, что мы 30 лет вместе не случайно. Мы болели коронавирусом и лежали в соседних палатах. Он подходил и протирал меня, когда с меня шел пот в три ручья. Это было так мило», — заявила звезда.

больше по теме Вечер на стиле: Татьяна Навка в трикотажном топе цвета марсала побывала в гостях у Аниты Цой Фигуристка побывала на званом ужине у подруги.

Анита Цой в 19 лет вышла замуж. У них с супругом, который проявил себя в политической сфере и ранее работал, например, пресс-секретарем мэра Москвы, есть совместный сын Сергей.

Смотрите также: