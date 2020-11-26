«Я восторгаюсь этим платьем!»: Васильев показал, как может выглядеть наряд на Новый год

Не за горами Новый год и «Модный приговор» на Первом канале предложил задуматься о нарядах, которые можно примерить на этот светлый праздник. Один из вариантов представили на подиуме шоу.

Эвелина Хромченко посоветовала обратить внимание на сверкающие эполеты показанного платья, заметив, что это один из новых трендов. Сейчас он находится в стадии зарождения, но после рождественских каникул покажет себя сильнее.

Ведущие проекта также обратили внимание на малахитовый цвет наряда, который сейчас, как и другие тона зеленого, в тренде. Актуальны в этом сезоне и такие оттенки, как грушевый, свежей травы и спелых оливок.

Кроме того, в полный восторг привел Александра Васильева крой платья, а также его плотная с легким мерцанием ткань. В этом сезоне, к слову, в тренде дорогие материалы вроде шелка, бархата, парчи и гобелена.

«Я восторгаюсь этим платьем, особенно покроем юбки! Такие юбки со сложным архитектурным кроем были созданы благодаря Кристобалю Баленсиаге. В 50-е годы он использовал очень плотную шелковую ткань газар, из которой создавались подобного рода модели», — сказал историк моды.

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