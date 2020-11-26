«Ловите новую меня»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно кардинально сменила имидж

У экс-участницы «Дома-2» Александры Черно минувшей осенью произошел ряд перемен как в жизни, так и во внешности. Девушка вместе с мужем Иосифом Оганесяном и грудным сыном Стефаном покинула проект. Кроме того, она приняла решение отказаться от жилья в Москве и сняла большой дом в пригороде. И родители мужа теперь живут вместе с ними.

Над внешностью Черно не перестает работать. Девушка установила брекеты, а теперь решилась на смену имиджа. Она последние месяцы носила короткую стрижку, но теперь заплела афрокосы, и их длина ее впечатлила.

Девушка поспешила поделиться результатами преображения со своими подписчиками.

«Ловите новую меня», — представилась Черно.

После похода к стилистам девушку даже сначала не узнал ее сынок. Малыш Стефан долго присматривался к новой маме.

Смотрите также: