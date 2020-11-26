Во всем блеске: Нюша приобрела к Новому году серебристую куртку оверсайз и двухцветные шорты

Певица призналась, что предпраздничная атмосфера действует на нее особенным образом.

Похоже, что Новый год постепенно начинает вступать в свои права. Ксения Бородина, к примеру, уже нарядила свой дом к празднику, поставив елочку с искусственным снегом. Лесную красавицу она украсила перьями страуса и белыми совами.

А вот жена Антона Макарского Виктория и певец Сергей Жуков вспомнили рецепты селедки под шубой, которую россияне так любят ставить на новогодний стол. У каждого из артистов есть свой «секретный ингредиент», и они обязательно приготовят любимые закуски и в этот праздник.

Задумались любимцы отечественной публики и о нарядах к предстоящему торжеству. К примеру, певица Нюша уже успела приобрести сияющий комплект, расшитый пайетками. Костюм оказался совсем небанальным, состоящим из двухцветных шорт и куртки оверсайз рубашечного кроя с длинной бахромой по низу. Его она сочетала с белой рубашкой и топом-бандо белого цвета. Артистка призналась, что купила свой сверкающий наряд интуитивно, поддавшись настроению ожидания чуда.

«Я за собой уже замечаю всяческие призывы к покупке новой мишуры», — написала Нюша в личном блоге.

Новый наряд артистки понравился многим ее фолловерам. «Самая красивая», «Очень стильная», «Боже, какая яркая», Отличная костюм для Нового года!», «Шикарная!» — прокомментировали пользователи Сети пост звезды.

Смотрите также