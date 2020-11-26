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«Но это неточные данные, они увеличиваются»: Воля озвучил вес Харламова после развода с Асмус

Шоумен посмеялся над своим другом в проекте «Двое на миллион».

«Но это неточные данные, они увеличиваются»: Воля озвучил вес Харламова после развода с Асмус
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире проекта «Двое на миллион» на канале ТНТ озвучил точный вес своего коллеги и друга, резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова. В студию к нему пожаловали телеведущая Ида Галич и модель Мария Миногарова.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: кадр из шоу «Двое на миллион»

«Сколько весит Гарик Харламов на осень 2020 года? Ида — 87. Какой комплимент. Маша — 90. Сто килограммов весит Гарик Харламов. Маша, ты была ближе», — заявил Воля.

«Он что там разъелся так?» — спросила удивленная Ида Галич, которая, судя по всему, была поражена весу шоумена.

«Но это неточные данные. Они с каждой секундой увеличиваются», — пошутил Воля.

Гарик Харламов и Кристина Асмус несколько месяцев назад объявили о расставании. Не так давно стало известно, что шоумен переписал на свою дочь дом, где жил с актрисой. Поговаривают, что паре не удалось развестись без скандалов. Якобы Асмус потребовала у бывшего мужа огромную сумму денег.

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