Пожаловалась на головную боль: Светлана Светличная угодила в больницу с инсультом

Звезда картины «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная угодила в больницу с инсультом. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Актриса не так давно пожаловалась на головную боль. Вскоре ей стало хуже. На место была вызвана скорая помощь. Врачи приняли решение доставить актрису в больницу, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Светличная в «Бриллиантовой руке» сыграла роковую красотку, после чего к ней пришла огромная популярность во всем Советском Союзе. В последнее время звезда была частой гостьей различных ток-шоу на телевидении. Она рассказывала, что старший сын Алексей и внучка Мария ненавидят ее и желают ей смерти.

Как отмечала актриса, родные просто мечтают сжить ее со света, чтобы завладеть наследством. Им, как она считает, нужна ее шикарная квартира. Между тем родственники отмечали, что у 80-летней Светличной не все в порядке с головой. На телевидении она якобы ходит, чтобы лишний раз пропиариться.

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