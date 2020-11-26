Женственный винтаж: Ахмедова предстала на «Вечернем Урганте» в малахитовом платье и с новой стрижкой

37-летнюю звезду телешоу Stand Up Юлию Ахмедову зрители привыкли видеть практически в статичном образе.

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Девушка в основном появляется на сцене в джинсах или юбке макси в сочетании с футболкой. Обувь она обычно выбирает удобную на низком каблуке, а свои длинные волосы чаще всего собирает в классический конский хвост. И лишь для особенных случаев делает исключения. Так произошло на этот раз.

Артистка предстала на шоу «Вечерний Ургант» в малахитовом ретроплатье длины миди с буфчатыми рукавами, сочетав с ним туфли-лодочки на высоких шпильках. Отметим, что Александр Васильев на одной из программ «Модный приговор» на Первом канале рассказывал, что сейчас зеленые оттенки в тренде и этот тон — в числе самых актуальных. Кроме того, в моде цвет зеленой груши, свежей зелени и спелых оливок.

Женственное платье — не единственный бьюти-эксперимент Ахмедовой, брюнетка существенно укоротила свои роскошные волосы, вытянув их по длине. Как оказалось, перед визитом на шоу она посетила профессиональных стилистов.

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