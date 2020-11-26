«Банда»: Евгений Цыганов обнародовал редкое фото своих дочерей

Отец восьми детей — актер Евгений Цыганов — показал редкий снимок своих дочерей: десятилетней Сони и пятилетней Веры.

«Банда», — подписал он опубликованную в Instagram фотографию.

В кадре девочки нежно прижимаются к отцу, который не живет больше с ними. Напомним, мужчина несколько лет назад оставил свою гражданскую жену Ирину Леонову с семью детьми. В настоящий момент он состоит в браке с Юлией Снигирь и воспитывает с ней сына Федора. С 2005 года по 2016-й у него появилось на свет три девочки и пять мальчиков.

Первая избранница Цыганова после его ухода была вынуждена пойти на работу, чтобы содержать семью. Мужчина так и не женился на ней официально, хотя штамп в паспорте у нее стоит. С 2000 по 2004 год она была замужем за актером Игорем Петренко. Однако он в свое время оставил Ирину ради своей коллеги Екатерины Климовой, с которой позже тоже развелся, и женился в третий раз на артистке Кристине Бродской.

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