Одна деталь — и образ стильный: Хромченко рассказала о новом тренде на декоративные эполеты

Аксессуар ярко проявит себя на Новый год и пойдет в массы.

В моду входят декоративные эполеты в самых разнообразных видах. О новом тренде рассказали на передаче «Модный приговор» (Первый канал).

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В студии представили платье актуального малахитового цвета, плечи которого были украшены сияющими серебристыми рядами цепочек в виде эполет, инкрустированных стразами. Как оказалось, это пример зарождающегося модного течения.

«У этого наряда есть украшения, расположенные в области плеч. Это микротренд. Будучи использованным под Новый год, он очень приживется и распространится впоследствии», — рассказала Эвелина Хромченко.

Эполеты моментально меняют образ, делая его более статусным и дорогим. Платья и жакеты самого простого кроя и неярких тонов они превращают в стильные наряды, делая нужный акцент и привлекая к себе внимание.

Также ведущая поведала о том, что сегодня совершенно не обязательно подбирать сумочки в цвет к обуви. Стильно могут выглядеть совершенно разные аксессуары. А с оттенками белого желательно и вовсе не рисковать — лучше будут выглядеть контрастные элементы гардероба, чем немного отличающиеся в тоне. К примеру, молочный и снежный вместе совмещать не рекомендуется, а любой из них с желтым, синим или красным будет смотреться великолепно.

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