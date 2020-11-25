«У меня все стабильно»: Екатерина Климова рассказала о личной жизни

Актриса, год назад пережившая развод с третьим мужем Гелой Месхи, дала понять, что вновь счастлива.

42-летняя Екатерина Климова, безусловно, является одной из востребованных актрис российского кино. Звезде удается все — она прекрасная мама четверых детей и невероятно красивая женщина, которая всегда пользуется успехом у представителей противоположного пола.

Прошло чуть больше года, как распался брак Екатерины Климовой с отцом ее младшей дочери Беллы Гелой Месхи. И актриса уверяет, что сейчас она вновь счастлива, правда, стараясь при этом не вдаваться в детали.

«У меня все стабильно. Полная гармония», — призналась Екатерина Климова.

Впрочем, звезда дала понять, что отношения между нею и Гелой Месхи еще нельзя считать полностью завершенными. Многодетная мама не исключает для себя возможности войти в одну и ту же реку дважды.

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Да и на снимках с недавнего празднования дня рождения дочери пары, Беллы, и Катя Климова, и Гела Месхи выглядели абсолютно счастливыми рядом друг с другом.