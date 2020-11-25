«У меня все стабильно»: Екатерина Климова рассказала о личной жизни

42-летняя Екатерина Климова, безусловно, является одной из востребованных актрис российского кино. Звезде удается все — она прекрасная мама четверых детей и невероятно красивая женщина, которая всегда пользуется успехом у представителей противоположного пола.
Прошло чуть больше года, как распался брак Екатерины Климовой с отцом ее младшей дочери Беллы Гелой Месхи. И актриса уверяет, что сейчас она вновь счастлива, правда, стараясь при этом не вдаваться в детали.
«У меня все стабильно. Полная гармония», — призналась Екатерина Климова.
Впрочем, звезда дала понять, что отношения между нею и Гелой Месхи еще нельзя считать полностью завершенными. Многодетная мама не исключает для себя возможности войти в одну и ту же реку дважды.
Да и на снимках с недавнего празднования дня рождения дочери пары, Беллы, и Катя Климова, и Гела Месхи выглядели абсолютно счастливыми рядом друг с другом.
«Все в жизни возможно, было бы желание. Разумеется не только твое, но и другого человека. Люди меняются. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление», — цитирует Екатерину Климову издание «Семь дней».
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