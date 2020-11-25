«Кто приехал к нам?»: Шубская показала трогательное воссоединение Овечкина с сыном

Хоккеист решил присоединиться к своей жене и родным, которые отдыхают на курорте. Старший наследник успел соскучиться по папе и сразу заключил его в объятия.

Анастасия Шубская три года назад сыграла пышную свадьбу с Александром Овечкиным. Дочка Веры Глаголевой не скрывает, что счастлива с хоккеистом. Они живут в США, но часто приезжают на родину. В этом году при первой возможности спортсмен привез жену в Москву, а также своих сыновей. Старшему наследнику пары Сергею два года, а младший Илья родился лишь в мае. Супруги впервые познакомили малыша с дедушкой, а также тетями и двоюродными братьями и сестрами.

Больше шести месяцев пара провела в России, но в 20-х числах ноября Шубская уехала на курорт с детьми и своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Она делилась кадрами, на которых гуляет по побережью и отмечает день рождения своей старшей племянницы Полины. Как оказалось, все это время Анастасия была без мужа. Овечкин прилетел на море 25 ноября, устроив сюрприз. Больше всего по нему соскучился старший сын, который бросился к нему в объятия.

«Кто приехал к нам? Сюрприз! Да? Дядя Женя с папой пришел! Ура!» — обрадовалась Шубская.

Девушка показала трогательные кадры воссоединения. Хоккеист принес ей букет алых роз. Весь вечер с ним под руку ходил наследник. Скорее всего, Александр обнял и младшего сына, но пара пока прячет его от общественности, поэтому кроху пара не показала. День завершился семейным застольем. Супруги предпочли не рассекречивать место, где проводят отпуск. Однако поклонники подозревают, что они отдыхают в Майами.

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