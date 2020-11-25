С дырами от пуль и кровоподтеками: Стас Барецкий продает «бандитские» пиджаки 90-х

Скандально известный шоумен Стас Барецкий решил распрощаться со своей коллекцией «бандитских» пиджаков.

На днях он заявил, что намерен выставить на продажу все свое «сокровище». Причем продавать будет не где-нибудь, а на аукционе «Сотбис». Выручить за них он планирует неприлично большую сумму. Ведь в его коллекции не просто старье из «девяностых», а именно те «малиновые» пиджаки, в которых ходили на разборки известные криминальные авторитеты того времени.

«Есть пиджаки с простреленным отверстиями на спине, и кровоподтеками! Ничего не стирал» — рекламирует свой товар на страничке в соцсети Стас Барецкий.

Называться лот на аукционе будет «Малиновые пиджаки с разборок 90-х из России». Минимальная цена — 150 тысяч рублей. А всего на продажу шоумен выставил тринадцать пиджаков. Есть даже кожаные. А еще барсетки «авторитетов». Получается, минимальная сумма, которую может получить шоумен — 1 миллион 950 тысяч рублей, сообщает NEWS.ru.

Параллельно Барецкий ищет издателя своей третьей книги – «Брат-3». Говорит, в этом году должны были и съемки одноименного фильма начаться, но помешал коронавирус.

Стас Барецкий регулярно дает поводы для новостей. Недавно он заявил, что известная экоактивистка Грета Тунберг является его дочерью. Он очень хочет с ней познакомиться и с помощью «360» обращается к девочке напрямую.