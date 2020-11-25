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С дырами от пуль и кровоподтеками: Стас Барецкий продает «бандитские» пиджаки 90-х

Шоумен собирал коллекцию «малиновых» всю жизнь.

С дырами от пуль и кровоподтеками: Стас Барецкий продает «бандитские» пиджаки 90-х
Стас Барецкий выставит на продажу коллекцию своих «малиновых» пиджаков. Фото: Комсомольская правда

Скандально известный шоумен Стас Барецкий решил распрощаться со своей коллекцией «бандитских» пиджаков.

На днях он заявил, что намерен выставить на продажу все свое «сокровище». Причем продавать будет не где-нибудь, а на аукционе «Сотбис». Выручить за них он планирует неприлично большую сумму. Ведь в его коллекции не просто старье из «девяностых», а именно те «малиновые» пиджаки, в которых ходили на разборки известные криминальные авторитеты того времени.

«Есть пиджаки с простреленным отверстиями на спине, и кровоподтеками! Ничего не стирал» — рекламирует свой товар на страничке в соцсети Стас Барецкий.

Малиновый пиджак
Стас Барецкий продает свою коллекцию пиджаков.
Фото: instagram.com/stas_bareckiy

Называться лот на аукционе будет «Малиновые пиджаки с разборок 90-х из России». Минимальная цена — 150 тысяч рублей. А всего на продажу шоумен выставил тринадцать пиджаков. Есть даже кожаные. А еще барсетки «авторитетов». Получается, минимальная сумма, которую может получить шоумен — 1 миллион 950 тысяч рублей, сообщает NEWS.ru.

Параллельно Барецкий ищет издателя своей третьей книги – «Брат-3». Говорит, в этом году должны были и съемки одноименного фильма начаться, но помешал коронавирус.

Стас Барецкий регулярно дает поводы для новостей. Недавно он заявил, что известная экоактивистка Грета Тунберг является его дочерью. Он очень хочет с ней познакомиться и с помощью «360» обращается к девочке напрямую.

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