«Быть слепой, глухой и придурковатой»: жена Романа Павлюченко раскрыла секрет идеального брака

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко счастлив в семейной жизни. Вместе с красавицей-женой Ларисой спортсмен воспитывает трех дочерей. 25 ноября звездная пара отмечает красивую дату — двадцать лет совместной жизни. По этому случаю Лариса Павлюченко решила озвучить свою формулу счастливого брака.

«Как прожить с мужем двадцать лет и сохранить брак? Просто иногда нужно быть слепой, иногда глухой, а порой, слегка придурковатой», — написала брюнетка в Instagram.

Правда, она тут же дала понять, что сказала это не всерьез. И добавила, что крепкий брак — тот, в котором супруги все делают вместе и поддерживают друг друга.

Между тем, психолог Анна Завгороднева считает формулу, выведенную Ларисой Павлюченко, вполне рабочей.

«По большому счету, эта формула означает умение закрывать глаза на что-то, — отметила Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro. — И конечно, есть моменты в семейной жизни, когда какие-то вещи стоит спускать на тормозах и придавать им меньшее значение, чем хотелось бы. Все мы выходим из родительской семьи со своими представлениями о быте, об укладе. Если они разные, и супруги придают этому значение, то, как говорится, любовная лодка может разрушиться о быт. Когда есть расхождения, смысл спорить на эти темы и конфликтовать из-за них? Лучше закрыть глаза. Про придурковатость, скорее всего, шутка для красного словца. Видимо, для этой семейной пары это работает. Не факт, что это стоит брать всем на вооружение. У них сработало, она поделилась. У других могло бы привести к расставанию».

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.

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