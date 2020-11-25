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«Как подрос!»: Егор Кончаловский поделился новым фото сына

Поклонники известного режиссера очарованы его маленьким наследником.

«Как подрос!»: Егор Кончаловский поделился новым фото сына
Егор Кончаловский. Фото: Global Look Press

Егор Кончаловский во второй раз стал папой, когда ему было уже за пятьдесят. В своем позднем отцовстве режиссер находит особое удовольствие. Он много времени посвящает трехлетнему сыну Тиме, стараясь запомнить и запечатлеть каждый момент взросления наследника.

Егор Андреевич периодически публикует в Instagram снимки малыша, чтобы и поклонники звездного семейства были в курсе всего происходящего.

На этот раз режиссер запечатлел Тима во время зимней прогулки рядом со снеговиком. При этом звездный отец не уточнил, кто соорудил столь очаровательное существо из снега.

«Это я с сыном», — подписал кадр Егор Кончаловский, чем очень развеселил своих подписчиков.

«Как подрос», «Хорошенький», «Морковные волосы — это нечто. Похожи», «Очень похож!» — высказываются поклонники режиссера.

Напомним, трехлетний Тима — второй ребенок Егора Кончаловского, которого ему родила молодая жена, юрист Мария Леонова. У звезды есть еще взрослая дочь Мария от отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Девушка не так давно вышла замуж.

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