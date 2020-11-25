«Проклятый коронавирус»: умер бывший муж актрисы Маргариты Тереховой

Стало известно о смерти режиссера Георгия Гаврилова, который снимал клипы для таких знаменитостей, как Игорь Крутой, Лайма Вайкуле, Дмитрий Маликов, Мэрайя Кэри и других звезд. Кроме этого Георгий Юрьевич принимал участие в создании телесериалов.

Георгий Гаврилов был третьим мужем известной актрисы Маргариты Тереховой, которая сейчас тяжело больна. У 78-летней звезды советского кино болезнь Альцгеймера.

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У пары есть общий сын Александр. Его супруга, экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник рассказала подписчикам о кончине любимого дедушки и крестного ее дочки Веры. Молодая женщина убита горем. Она же сообщила и причину смерти Георгия Гаврилова — коронавирус.

«Ты такой сильный, удивительный, легкий и трудный, такой особенно любимый своей крестной Верочкой… Почему так рано? Плохо без тебя! Вечная память. Проклятый коронавирус», — написала Татьяна Найник в Instagram.

Публикацию певица сопроводила коллажем — на верхнем фото запечатлен молодой еще Георгий Гаврилов с сыном Маргариты Тереховой Сашей, на нижнем он же с внучкой Верой.

В Instagram же самого Георгия Гаврилова под последним постом, датированным 27 октября, знакомые режиссера оставляют скорбные комментарии.

«Прощай, Гера! Спасибо за все», «Как рано вы нас покинули. Ваши фильмы будут жить, как и светлая память о вас», «Не могу поверить! Как же так? Светлая память», «Это просто невозможно осознать. Это никогда не может быть реальностью, Гера», — не хотят верить в случившееся подписчики.

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