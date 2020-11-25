Накрутила бигуди: Самойлова запечатлелась с тремя дочками в одинаковых образах

Оксана Самойлова и Джиган растят четырех детей. Зимой этого года бизнесвумен родила рэперу сына, которого назвали Давид. Также у пары есть три дочки. С ними многодетная мать запечатлелась в одинаковых образах, а снимком поделилась в Instagram.

Самойлова с дочками Леей, Ариэлой и Майей нарядились в белые платья, а волосы накрутили на крупные бигуди. При этом Оксана разоткровенничалась перед подписчиками, отметив, что ей нравится быть мамой.

«Всем же хочется дать самое лучшее и море любви, заботы и внимания каждому по отдельности. Знаете, что реально сложно, когда много детей? Сложно организовывать их жизнь, учебу, развивашки, развлечения и отпуск», — написала Самойлова.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Какое счастье быть мамой принцесс! Вам и вашим нервам надо памятник поставить. Вы такие милые!» — писали пользователи Сети.

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