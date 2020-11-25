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Крупным планом: Екатерина Андреева показала «честное» фото

Телеведущая запечатлелась без макияжа и с патчами.

Крупным планом: Екатерина Андреева показала «честное» фото
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Екатерина Андреева показала своим фанатам в Instagram, как выглядит без макияжа. Она сделала селфи крупным планом с патчами, удивив подписчиков идеальной кожей. К слову, 58-летняя ведущая информационной программы «Время» ранее рассказывала, что тщательно ухаживает за лицом и совсем отказалась от ботокса.

«Вам даже патчи идут! Какая прелесть! Красавица! Любимый кумир — самая красивая», — писали пользователи Сети.

Макияж Андреева делает только перед выходом в эфир или же в свет. Все остальное время дает коже дышать без грима. Напомним, что недавно Екатерина вернулась из очередного путешествия по России. Она побывала на Камчатке и в других туристических точках.

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