«Впервые потерял роднулю»: Николай Цискаридзе оплакивает домашнего питомца

Премьер «Большого театра» и ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе поделился печальной новостью с подписчиками Instagram. Николай Максимович рассказал, что не стало его любимой кошечки, которую он обожал.

Цискаридзе дал понять, что после смерти домашнего питомца чувствует пустоту и не знает, как ему быть дальше без любимой Тяпы.

«Впервые потерял роднулю, сегодня ушла моя Тяпа. Я пока не понимаю до конца, что произошло, и как теперь без нее быть», — признался Николай Цискаридзе.

Артист балета добавил, что 2020 год стал годом тяжелых потерь. Из жизни ушли его близкие, друзья, коллеги. А теперь не стало и любимой питомицы, без нее опустел дом.

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Поклонники Николая Цискаридзе поспешили поддержать его. Они говорят, что прекрасно понимают эмоции и чувства своего кумира, так как и им приходилось переживать подобное.

«Очень жаль… Когда уходит друг, верный бескорыстный и любящий вас только за то, что вы есть», «Крепитесь. Они всегда уходят тогда, когда мы не готовы», «Соболезную, домашняя роднуля — это частичка души», — отозвались на беду знаменитости в соцсети.

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