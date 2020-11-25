Васильев о стиле Лопыревой: «Сделала все, чтобы хорошо зарабатывать на внешности»

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники историк моды Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Виктории Лопыревой. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что уроженка Ростова-на-Дону стала настоящей королевой красоты. В 2001 году она завоевала титул «Ростовская красавица», а в 2003-м уже победила на конкурсе «Мисс Россия».

В нашей стране, как компетентно уточнил искусствовед, немало красивых женщин, но выбрали именно Вику — длинноногую блондинку с внешностью куклы Барби, с очаровательной улыбкой и слегка вздернутым носиком.

«На мой взгляд, Виктория прекрасно всем этим богатством распорядилась и не потеряла ни одного денька. Сколько ведь у нас с тех пор обладательниц титула «Мисс Россия»! А кроме Оксаны Федоровой, одержавшей победу в 2001-м, и Виктории Лопыревой, никто особенно не прославился. Только эти две фамилии у всех на слуху. Вика сделала все, чтобы хорошо заработать на своей внешности, зарекомендовала себя и как модель, и как телеведущая, и как посол чемпионата мира по футболу — приводит 7days слова Александра Васильева.

К тому же, историк моды припомнил, что одно время Лопырева позиционировала себя как невесту «Золотого голоса России» Николая Баскова. Теперь же модель замужем за бизнесменом Игорем Булатовым и воспитывает сына Марка Лео.

Смотрите также: