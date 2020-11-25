«Как сильно я тебя люблю»: отказавшийся от сына Илья Яббаров из «Дома-2» затосковал по малышу

Участник «Дома-2» Илья Яббаров публично отказался от своего полуторагодовалого сына Богдана после ссоры с мамой мальчика Аленой Рапунцель.

Родители Богдана устраивали разборки и даже дрались во время шоу «Бородина против Бузовой», а затем еще долго ругали друг друга в интервью и своих микроблогах. В ответ на оскорбления Алена заявила, что Илья больше никогда не увидит их сына Богдана. Яббаров же дал понять, что готов вычеркнуть из жизни и мальчика, и его мать.

Но прошло два месяца, родители Богдана остыли и хотят зарыть топор войны. Илья Яббаров сообщил в Instagram, что скоро состоится их встреча тет-а-тет с Аленой Рапунцель, во время которой они сделают попытку договориться.

Участник «Дома-2» согласен с тем, что они с Аленой чересчур эмоциональны и в порыве чувств превращаются в разрушителей всего и вся.

Илья признается, что за эти два месяца истосковался по сыну Богдану, и намерен сделать все, чтобы вернуть расположение Алены и наконец-то увидеть мальчика.

«Я уже так хочу увидеть сына, обнять, поцеловать, прижать к себе и сказать: «Сынок, как сильно я тебя люблю!» — написал Илья Яббаров в Instagram.

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