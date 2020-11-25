Звездная барахолка: кто из знаменитостей приторговывает своими вещами в Интернете
Видео
Как правильно мыть голову: советы стилиста
Видео

Муцениеце о жизни без Прилучного: «Одиночество меня не пугает»

Актеры развелись, но поддерживают дружеские отношения ради общих детей.

Муцениеце о жизни без Прилучного: «Одиночество меня не пугает»
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Агата Муцениеце в недавнем интервью дала понять, что она нисколько не страдает от одиночества. И вступать в новые отношения совершенно не торопится. Все свое время она уделяет детям: семилетнему сыну Тимофею и четырехлетней дочке Мии, а также много снимается, ведет свою авторскую программу на YouTube-канале. Таким образом, актрисе всегда есть чем заняться, без дела она не сидит.

«Одиночество меня не пугает. Я люблю побыть одна», — приводит 7days слова Агаты Муцениеце.

Как говорит актриса, у нее вообще много настоящих друзей в актерской тусовке. И она, по словам Агаты, отличается от шоу-бизнеса.

«Это про него снимают кино: кто кому что рассказал, кого на диктофон записали, интриги всякие… У нас ничего такого нет. Мы, как мне кажется, более честные люди — если уж дружим, то дружим», — пояснила Муцениеце.

Смотрите также:

Тэги

Агата Муцениецеестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleПавел Прилучный