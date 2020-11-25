Моисеев вернется на сцену, чтобы спеть «Голубую луну» с Бузовой и Трубачом

Директор музыканта Бориса Моисеева, который около десяти лет назад перенес инсульт и не появлялся на сцене, Сергей Горох в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro сообщил сенсационную новость. Певец вернется на сцену, чтобы исполнить знаменитую композицию «Голубая луна» с Николаем Трубачом и певицей Ольгой Бузовой. Ранее они вдвоем спели хит в эфире одной из программ на телевидении.

«Была большая подготовка. И Бузова, и Трубач спрашивали разрешения Моисеева, чтобы спеть эту композицию. Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Кроме того, он прослушал несколько версий этой песни в их исполнении. И даже лично утвердил ту, которая в итоге была исполнена». Сергей Горох

По словам Гороха, Моисеев несколько раз пересматривал эфир. «Ему было и грустно, и весело. Он очень доволен их исполнением. Там просмотры уже перевалили за несколько миллионов. Он счастлив. Правда, сожалеет, что все произошло без него. Сказал: «Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли». Я уверен, что они споют песню вместе. Сейчас готовится большая передача о Борисе Михайловиче на одном из каналов. Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну», — заметил Горох.

Напомним, что Борис Моисеев почти перестал появляться на публике после перенесенного инсульта. В последнее время ходили слухи, что он якобы при смерти. Позже выяснилось, что музыкант прекрасно себя чувствует.

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