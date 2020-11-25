«Увидел эти глаза и погиб»: Игорь Крутой публично признался в чувствах к жене

В это трудно поверить, но вечно юной и прекрасной жене Игоря Крутого Ольге 25 ноября исполнилось 57 лет. Брюнетка сообщила о своем празднике в Instagram, и знакомые и близкие Игоря и Ольги, среди которых немало звезд шоу-бизнеса, принялись поздравлять женщину с прекрасной датой.

Но самое трогательное поздравление-признание Ольга Крутая получила в этот день от своего мужа Игоря Крутого. Мэтр признался, что влюбился в Ольгу с первого взгляда и это невероятное чувство не покидает его на протяжении последних двадцати пяти лет.

«Двадцать пять лет прошло с того момента, когда я увидел эти голубые глаза и погиб, написав при этом песню «Я люблю тебя до слез», — поделился Игорь Крутой в Instagram.

Маэстро поблагодарил жену за все прекрасное, что случилось за годы их совместной жизни: за детей, любовь, красоту, песни.

Напомним, Ольга Крутая — вторая супруга известного композитора.

Первый брак Игоря Крутого не сложился. Игорь Яковлевич не скрывает, что союз был разрушен из-за того, что угасли чувства. Только они могли бы спасти семью в трудный момент, но этого не произошло.

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