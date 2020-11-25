Сын — точная копия: Джиган показал, как выглядел в годовалом возрасте с копной волос на голове

Рэпер Джиган в сториз Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен около тумбочки в годовалом возрасте. В детстве у него была, надо признать, очень пышная шевелюра. Как известно, сейчас музыкант лысый.

Интересно, что рядом он разместил снимок своего девятимесячного сына от модели Оксаны Самойловой — Давида. Наследник как две капли воды похож на своего звездного отца.

Напомним, что Оксана Самойлова в феврале 2020 года подарила сына своему мужу. До этого в этой семье рождались исключительно девочки. Их, как известно, у пары три.

В последние месяцы Джиган стал примерным семьянином. От жены и детей он не отходит буквально ни на шаг. Всем еще памятна история с изменой рэпера своей жене. Джиган во время жизни семьи в Америке даже проходил реабилитацию от зависимости, тогда ему оказывали срочную помощь. Позже Самойлова отмечала, что мужа простила, но предательство она не забудет никогда. Разговоры о счастливой семье — это теперь не про них.

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