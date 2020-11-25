«Оба дураки, реально!»: Муцениеце не винит Прилучного в их разводе

В недавнем интервью Агату Муцениеце спросили, почему звезда фильма «Москва слезам не верит» стала гостьей ее авторской программы на YouTube-канале. В ответ актриса пояснила, что уже давно знакома с Раисой Рязановой, они вместе играли в антрепризных спектаклях, объездили полмира. И экс-возлюбленной Павла Прилучного было приятно, что она согласилась прийти к ней в студию.

«Мы всегда выбираем героев, исходя из того, насколько человек может вдохновить. А уж Раиса Ивановна может! У людей ее поколения совершенно другие ценности, не похожие на наши. Было очень интересно услышать ее мнение. Я понимала, что программа с ней вызовет ответные эмоции у аудитории, она такая трогательная», — приводит 7days слова Агаты Муцениеце.

При этом актриса вспомнила слова Рязановой, которая не поддержала их с Павлом расставание. Звезда ленты Владимира Меньшова назвала супругов дураками из-за того, что они не сберегли союз.

«Что же тут обидного?! Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает так, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально! Но уж как получилось, так получилось. И у детей есть родители», — отметила актриса.

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