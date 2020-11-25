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«Балетная кикимора»: Анастасия Волочкова позирует в ластах на Мальдивах

Звезда решила доказать, что и ей не чуждо чувство самоиронии.

«Балетная кикимора»: Анастасия Волочкова позирует в ластах на Мальдивах
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова уже десять дней чилит в райском месте. Вместе с возлюбленным эти ноябрьские дни блондинка проводит на одном из островов Мальдивского архипелага. В Instagram звезды много привычных для ее пребывания на отдыхе фото: Анастасия позирует либо в бикини, либо в шпагате.

Но красотка решила продемонстрировать, что горазда на сюрпризы. Балерина поделилась фото, запечатлевшем ее сидящей на берегу океана в ластах, и да — в бикини. Комментарий, которым Анастасия Волочкова сопроводила кадр, выдает в ней склонную к самоиронии личность. Раньше такое можно было прочитать только в комментариях, но звезда решила опередить хейтеров.

Анастасия Волочкова в ластах
Анастасия Волочкова позирует в нестандартном для себя образе. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Мальдивская балетная кикимора», — подписала Волочкова снимок.

У фолловеров звезды он вызвал приступ хохота. С недавних пор Анастасия перестала закрывать комментарии к своим публикациям, так что под ними теперь граждане упражняются в остроумии.

«Она просто хочет показать, что ей присуще чувство юмора и, как ей кажется, самоиронии!», «Наконец, обувь удобная. Хоть раз правду о себе написала», «Наконец-то, нашла то, что ей идет», «Даже лайкну. За сарказм и самокритику», — высказывается аудитории балерины.

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