«Балетная кикимора»: Анастасия Волочкова позирует в ластах на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова уже десять дней чилит в райском месте. Вместе с возлюбленным эти ноябрьские дни блондинка проводит на одном из островов Мальдивского архипелага. В Instagram звезды много привычных для ее пребывания на отдыхе фото: Анастасия позирует либо в бикини, либо в шпагате.
Но красотка решила продемонстрировать, что горазда на сюрпризы. Балерина поделилась фото, запечатлевшем ее сидящей на берегу океана в ластах, и да — в бикини. Комментарий, которым Анастасия Волочкова сопроводила кадр, выдает в ней склонную к самоиронии личность. Раньше такое можно было прочитать только в комментариях, но звезда решила опередить хейтеров.
«Мальдивская балетная кикимора», — подписала Волочкова снимок.
У фолловеров звезды он вызвал приступ хохота. С недавних пор Анастасия перестала закрывать комментарии к своим публикациям, так что под ними теперь граждане упражняются в остроумии.
«Она просто хочет показать, что ей присуще чувство юмора и, как ей кажется, самоиронии!», «Наконец, обувь удобная. Хоть раз правду о себе написала», «Наконец-то, нашла то, что ей идет», «Даже лайкну. За сарказм и самокритику», — высказывается аудитории балерины.
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