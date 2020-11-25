«В последнее время редко был на работе»: директор Театра сатиры рассказал о состоянии Ширвиндта

Директор Театра сатиры Мамед Агаев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поделился новыми фактами о госпитализации худрука культурного учреждения 86-летнего Александра Ширвиндта.

«На работе Театра сатиры это никак не отразится. Последнее время Александр Ширвиндт сидел дома. У него только подозрение на коронавирус. Он лежит в одноместной палате. Его должны выписать через несколько дней. Он ни с кем не контактировал из артистов. Он в последнее время редко бывал в театре. Только если надо было что-то подписать. Мы только по телефону с ним общались. Тестирование мы проводить среди сотрудников не будем». Мамед Агаев

Как отметил Агаев, у Ширвиндта недавно резко поднялась температура. Он сразу обратился за помощью к врачам. «Возраст все-таки у него серьезный. Боятся все за него. Надо его обследовать. Жену тоже, кстати, положили. Они же вместе живут. Два-три раза в день я с ним разговариваю. Все будет нормально», — заверил Агаев.

Ранее стало известно, что Александр Ширвиндт угодил в больницу с подозрением на коронавирус. В последнее время актер много времени проводил на своей даче, стараясь ни с кем не контактировать.

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