«В холодильнике была полка с деликатесами – еда отца»: сын Конкина раскрыл новую правду об актере

По словам Ярослава, им к этой пище прикасаться строго запрещалось.

Сын актера Владимира Конкина Ярослав в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскрыл новые шокирующие факты о «Володе Шарапове». Как отметил молодой человек, проживающий последние годы в Германии, отец даже не удосужился встретить его маму из роддома, когда та родила дочь Софию.

«Я все детство ел тушенку и макароны. У нас в холодильнике была специальная полка с деликатесами. Это была еда для отца. Нам всем, в том числе маме, ее строго запрещалось брать».

Ярослав Конкин

Как отметил Ярослав Конкин, отец натурально издевался над его мамой. К примеру, пинал ее беременную ногами по животу. По словам сына актера, он больше не намерен утаивать всю правду об отце-тиране, как делал это раньше долгие годы.

Ранее сам Владимир Конкин отмечал, что его сын несет откровенный бред. Его своим наследником он давно не считает. По словам Конкина, Ярослав просто его однофамилец, к которому он сегодня не имеет никакого отношения.

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