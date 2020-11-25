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«Могила в жутчайшем состоянии!»: Собчак не следит за погостом родителей своего отца в Ташкенте

Родственники светской львицы по отцовской линии — выходцы из Узбекистана.

«Могила в жутчайшем состоянии!»: Собчак не следит за погостом родителей своего отца в Ташкенте
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Театральный продюсер Валерий Сергеев, который много лет дружил с семьей Собчак, заявил, что могила бабушки и дедушки телеведущей в Ташкенте находится в ужасном состоянии. При этом светская львица не ухаживает за погостом и никогда в Узбекистане не была.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

По словам Сергеева, часто Собчак в своих программах поднимает тему общечеловеческих ценностей. При этом ей совсем не интересно, как живут, к примеру, ее родственники. Между тем двоюродная сестра Анатолия Собчака и его племянница откровенно бедствуют. Как он думает, помощи от родственницы они не дождутся.

«С тех пор, как в 2000 году Анатолия Собчака не стало, о могиле его родителей некому позаботиться. Недавно мои друзья прислали фотографию с кладбища. Могила в жутчайшем состоянии!»

Валерий Сергеев

Напомним, что Ксения Собчак сейчас счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Общих детей в этом союзе пока нет, сообщает «Комсомольская правда».

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Анатолий СобчакВалерий СергеевКсения СобчакТашкентУзбекистан