Звездная барахолка: кто из знаменитостей приторговывает своими вещами в Интернете
Видео
Как правильно мыть голову: советы стилиста
Видео

Папина любовь: Эмин запечатлелся с дочкой от Гавриловой

Музыкант и модель расстались в этом году.

Папина любовь: Эмин запечатлелся с дочкой от Гавриловой
Эмин Агаларов. Фото: instagram.com/eminofficial

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова развелись в этом году. Причину они не сообщали. Но несмотря на расставание, артист часто проводит время с их общей дочкой – Афиной. В своем Instagram он периодически публикует снимки с малышкой, чем приводит в восторг своих фанатов. На этот раз музыкант запечатлелся с девочкой, держа ее на руках.

«Счастье! Так нежно, так мило! Папина малышка! Какие хорошенькие!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Эмина есть еще трое детей. Двойняшек-сыновей Али и Микаила ему родила первая жена — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. А малышку Амину музыкант удочерил. К слову, 11-летний Али пошел по стопам отца и уже записал свой первый трек и видеоклип к нему.

Смотрите также:

Тэги

ЭминЭмин АгаларовЭмин Агаларов и Алена ГавриловаЭмин Агаларов последние новостиЭмин новости