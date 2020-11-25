Папина любовь: Эмин запечатлелся с дочкой от Гавриловой

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова развелись в этом году. Причину они не сообщали. Но несмотря на расставание, артист часто проводит время с их общей дочкой – Афиной. В своем Instagram он периодически публикует снимки с малышкой, чем приводит в восторг своих фанатов. На этот раз музыкант запечатлелся с девочкой, держа ее на руках.

«Счастье! Так нежно, так мило! Папина малышка! Какие хорошенькие!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что у Эмина есть еще трое детей. Двойняшек-сыновей Али и Микаила ему родила первая жена — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. А малышку Амину музыкант удочерил. К слову, 11-летний Али пошел по стопам отца и уже записал свой первый трек и видеоклип к нему.

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