Бузова заявила о желании выступить на одной сцене под хит «Голубая луна» с Моисеевым и Трубачом

Певица Ольга Бузова в Instagram сообщила, что мечтает спеть на одной сцене с музыкантом Борисом Моисеевым и его коллегой Николаем Трубачом хит «Голубая луна». На днях она исполнила песню в эфире проекта «Суперстар. Возвращение» с Трубачом. Звезда верит, что в будущем к ним присоединится и Моисеев.

Как отметила Бузова, Моисеев хоть и не был в зале, но оценил песню на новый лад. По ее словам, она в этой композиции займет роль королевы. Старшим братом будет Моисеев, а младшим — Трубач.

«Мечтаю, чтобы наше трио воссоединилось, и мы вас порадовали исполнением этого хита. Борис, мы вас очень любим и скучаем. Я безумно рада, что новая версия вам понравилась». Ольга Бузова

Напомним, что песня«Голубая луна» стала настоящим хитом в конце девяностых годов.

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