«Он был абсолютно трезвый»: друг Прилучного раскрыл подробности драки в ночном клубе

Бизнесмен Илья Васильев общался с актером в ночь перед операцией. Оказалось, что Павел Прилучный отправился в развлекательное заведение не один.

Павел Прилучный не раз попадал в малоприятные истории, даже когда жил в браке с Агатой Муцениеце. Год назад он уснул в чужой машине. Тогда хозяйка автомобиля очень удивилась, обнаружив на сиденье актера. Но Паша оправдался тем, что сильно устал на съемках. Теперь он попал в больницу после драки в клубе «Завод» в Калининграде.

Лишь накануне его представитель подтвердил, что Прилучный был избит, получил серьезные травмы и готовится к операции. Он намерен найти обидчиков с помощью полиции. Сама актер посмеялся над версиями произошедшего, которые растиражировали СМИ. Больше всего ему приглянулась версия, что он заступился за бабушку в гей-клубе. Однако его друг из Калининграда, бизнесмен Илья Васильев, пояснил, что это был простой ночной клуб.

«Мы общались с Павлом в 12 ночи пред операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции. Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения», — рассказал он.

Васильев признался, что в клуб актер пошел не один, но не стал называть имена людей. По предварительным данным, это были водитель и тренер по боксу. Бизнесмен уверен, что Прилучного позвали в клуб, чтобы он посмотрел локацию для съемок картины «В клетке – 2». Друг звезды подчеркнул важную деталь, что актер на этот раз был не пьян.

«Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт», — сказал Васильев.

Пока не известно, будут ли перенесены съемки сериала. Однако Павлу понадобится время на реабилитацию. А пока съемочная группа работает без него, об этом пишет «Комсомольская правда». Напомним, что ранее Муцениеце призналась, что ее экс-муж страдает из-за вспышек гнева. Это стало одной из причин, по которой она решила от него уйти. Более того, в начале этого года актер выгнал ее из дома с детьми. Однако тогда он находился в алкогольном опьянении. Что же произошло на этот раз, остается тайной. Ни сам актер, ни его представители не говорят, что стало причиной конфликта в ночном клубе.

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