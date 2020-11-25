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Третий муж Марианны Вертинской ушел от актрисы, которая не смогла родить ему ребенка

Зоран Казимирович на девять лет младше звезды советского кино.

Третий муж Марианны Вертинской ушел от актрисы, которая не смогла родить ему ребенка
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее не сложились отношения с третьим мужем — бизнесменом Зораном Казимировичем.

Марианна Вертинская с третьим мужем
Марианна Вертинская с третьим мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он окончил МГИМО. Его папа работал в югославском посольстве. Он прекрасно говорил по-русски. Воспитанный человек. Мы очень любили друг друга. Часто отдыхали в Югославии. Он к моменту нашего знакомства уже был разведен с женой. Очень тепло относился к моей дочке Саше, что мне нравилось».

Марианна Вертинская

Как отметила звезда, Зоран очень хотел от нее детей. «Но я была против. Тем более я была старше его на девять лет. У меня уже было две дочери. Я ему сказала, что ему надо жениться на женщине, которая родит ему ребенка. Он молодой мужчина, а я не могла ему дать потомство. В итоге у него появился ребенок с другой женщиной. Нам же Господь не дал общих детей, хотя я пыталась. Он ушел от меня, но с моего согласия», — заявила она.

Марианна Вертинская три раза официально была замужем. Также у нее было огромное количество романов с известными актерами и режиссерами.

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Зоран КазимировичМарианна ВертинскаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"Югославия