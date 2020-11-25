Третий муж Марианны Вертинской ушел от актрисы, которая не смогла родить ему ребенка

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее не сложились отношения с третьим мужем — бизнесменом Зораном Казимировичем.

«Он окончил МГИМО. Его папа работал в югославском посольстве. Он прекрасно говорил по-русски. Воспитанный человек. Мы очень любили друг друга. Часто отдыхали в Югославии. Он к моменту нашего знакомства уже был разведен с женой. Очень тепло относился к моей дочке Саше, что мне нравилось».

Марианна Вертинская

Как отметила звезда, Зоран очень хотел от нее детей. «Но я была против. Тем более я была старше его на девять лет. У меня уже было две дочери. Я ему сказала, что ему надо жениться на женщине, которая родит ему ребенка. Он молодой мужчина, а я не могла ему дать потомство. В итоге у него появился ребенок с другой женщиной. Нам же Господь не дал общих детей, хотя я пыталась. Он ушел от меня, но с моего согласия», — заявила она.

Марианна Вертинская три раза официально была замужем. Также у нее было огромное количество романов с известными актерами и режиссерами.

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