Пугачева в бархатной рубахе цвета специй запечатлелась с друзьями на фоне новогодней елки

В преддверии новогодних праздников аккаунт, посвященный жизни и творчеству Аллы Пугачевой, обнародовал в Сети кадр со звездой и ее мужем Максимом Галкиным. Пара запечатлелась на фоне нарядной елки в окружении друзей: продюсера Александра Достмана в сопровождении жены Иды, а также певицы Ольги Орловой.

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Как рассказывал ранее стилист Примадонны Алишер, она редко отходит от черного цвета, который является в ее гардеробе базовым. Кутюрье долго пытался приучить звезду к альтернативным оттенкам, но тщетно.

Однако на этот раз Алла Борисовна сделала исключение, примерив рубаху из бархата цвета восточных специй, подобрав к ней в комплект ботильоны в тон с женственной шнуровкой. Брюки Пугачевой оказались тоже отнюдь не темными, артистка надела джинсы-дудочки из светлого денима.

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