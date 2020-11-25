Марианна Вертинская объяснила, почему ее дочь от Бориса Хмельницкого осталась жить с отцом

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим вторым мужем — актером Борисом Хмельницким. Их общая дочь Даша осталась в итоге жить с папой.

«Боря был в меня влюблен с первого курса. Он стал меня водить в компании какие-то. Вот так мы общались и оказались вместе в одной кровати. Так бывает. Я почти сразу забеременела. Ребенок стал моим спасением. К тому времени с оператором Рербергом у меня все было кончено». Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, с Хмельницким союз не задался. «Он очень слушался маму. Зинаида Ивановна была женщиной с характером командира. Но мной трудно командовать. Я выскальзываю. Я однажды поехала с подругой в Ялту. И там встретила будущего третьего мужа, Зорана. Боря для меня был больше другом. Мы всю жизнь дружили. Боря мне многое разрешал. Наша дочь Даша осталась после нашего развода с папой. Она сказала, что папу никогда не бросит. Ей было тогда всего 13 лет. Он ее просто обожал и все позволял. Да и меня обожал. Я потом пожалела, конечно, что мы расстались», — заметила звезда.

Марианна Вертинская три раза официально была замужем. Также у нее было огромное количество романов с известными актерами и режиссерами.

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