«Ребенок долгожданный и очень любимый»: Кравец рассказала о радостях материнства

В апреле этого года 35-летняя телеведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Дочь назвали Вероникой. По ее словам, именно это имя было в лидерах среди тех, которые они с мужем Аркадием выбирали. Практически сразу Марина приступила к работе и стала ведущей утреннего шоу «Новое утро». О радостях материнства девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro. Марина призналась, что муж души не чает в дочке и просит по несколько раз в день прислать ее фото.

«Этот ребенок долгожданный и очень любимый, а когда она появилась на свет, еще и подтвердились ожидания, что Аркадий будет прекрасным отцом. Он невероятный в принципе, а рядом с дочкой для него просто останавливается весь мир», — сказала Кравец.

Напомним, что Марина объявила о рождении дочки только через пять дней после ее появления на свет. Этого времени ей и ее мужу хватило для того, чтобы познакомиться с новым человеком в их жизни.

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