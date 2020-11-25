Бузова по совету Хромченко приобрела карамельные брюки макси, сочетав их с жакетом мини

Только женщины привыкли к укороченным брюкам, и вот появился новый тренд — длина макси. Современные дизайнеры стали все чаще предлагать модели не просто закрывающие обувь, но и ниже. Об этом россиянкам рассказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

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По словам стилиста, сейчас особенно актуальны гипертрофированно длинные брюки. Хотя далеко не все девушки могут себе это позволить: одежда быстро марается о пол. Поэтому чаще всего такие актуальные наряды выбирают для помещений.

Тренд довольно быстро подхватила ведущая Ольга Бузова, она предстала в студии шоу «Бородина против Бузовой» именно в такой модели макси, отдав предпочтение карамельному оттенку. В комплект к ним она подобрала жакет диаметрально противоположный по смыслу — укороченный, а также черный топ и белые кроссовки на высокой подошве.

Отметим, что ранее в удлиненных брюках также появлялась на публике другая ведущая — Лера Кудрявцева, она сочетала их со смокингом.

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