«Разбитый стакан не склеить»: Вертинская вспомнила, как ушла от первого мужа к оператору Рербергу

Как отметила актриса, тот был гениальным, но очень сложным человеком.

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже — архитекторе Илье Былинкине, от которого она ушла к оператору Георгию Рербергу.

«Илья был очень талантливым человеком. Его мама меня просто обожала. Мы с ней очень сдружились. Я забеременела и родила девочку Сашу. Он ее всегда очень любил. Мы жили в квартире у его родителей. Потом у нас появилась своя квартира. Совершенно пустая. Денег на мебель не было». Марианна Вертинская

Как отметила звезда, вскоре она влюбилась в оператора Георгия Рерберга. «Мы прожили вместе три с половиной года. Он был гениальным, но очень сложным человеком. У него был чудовищный характер. Мы с Ильей уже разошлись к тому времени. Разбитый стакан было не склеить. Но Рерберг меня сильно бил. Он бешеный был, понимаете», — заявила актриса.

Марианна Вертинская три раза была замужем. Также у нее было огромное количество романом с известными актерами и режиссерами.

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