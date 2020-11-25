«Начальная стадия коронавируса»: директор Театра сатиры подтвердил, что Ширвиндт с женой в больнице

В этом году худруку исполнилось уже 86 лет.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев подтвердил, что актер и худрук Александр Ширвиндт находится в больнице с коронавирусом. Причем в клинику попала и его жена. Отметим, что медики оказывают всю необходимую помощь звезде и его супруге. Пока нет никакой ясности, в каком они находятся состоянии.

«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице».

Мамед Агаев

Напомним, что актер то и дело заводил разговоры о скоротечности времени и великих утратах: он отмечал, что из жизни в последнее время ушли многие его друзья. Александр Ширвиндт пережидал пандемию на даче, но все-таки от коварной инфекции уберечься не смог. Его сын Михаил постоянно выкладывал видеозаписи с отцом, который был полон сил и постоянно шутил на камеру.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года. Его по праву называют одним из самых выдающихся советских и российских актеров, сообщает ТАСС.

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