«Я не собираюсь прятаться»: Авербух объяснил, почему перестал скрывать свой роман с Арзамасовой

Звезды тайно встречались несколько лет, но лишь недавно официально подтвердили свои отношения.

Хореограф Илья Авербух заявил, что не собирался долго скрывать свой роман с актрисой и звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. По его словам, в какой-то момент стало много сплетен об их отношениях и этому надо было поставить точку.

«Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться, или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком и сейчас еще больше счастлив». Илья Авербух

Как заметил Авербух, Арзамасова без ума от фигурного катания. Кроме того, ей очень нравится мотоспорт. У девушки настоящая страсть к квадроциклам. Свою подругу, которая младше на 21 год, он считает бесстрашным человеком. Кстати, именно Арзамасова настояла, чтобы сын Авербуха Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой встал на коньки, сообщает портал rsport.ria.ru.

Напомним, ряд СМИ уже писали о том, что в следующем году Авербух и Арзамасова якобы сыграют свадьбу. Актриса не раз уже отмечала, что счастлива в отношениях с талантливым хореографом. И демонстрировала заветное колечко на безымянном пальце.

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