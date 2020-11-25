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«Взял меня измором, соблазнил»: Вертинская вспомнила роман с женатым художником Збарским

Женой живописца в ту пору была замечательная манекенщица Регина Збарская.

«Взял меня измором, соблазнил»: Вертинская вспомнила роман с женатым художником Збарским
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с женатым художником Львом Збарским.

Марианна Вертинская и Лев Збарский
Марианна Вертинская и Лев Збарский. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я произвела на него при первой встрече неизгладимое впечатление. Он чуть из ложи не вывалился, когда увидел меня на спектакле. Стал после этого меня провожать до дома. У него тогда была жена — манекенщица Регина. Очень стильная женщина. Я ей в подметки не годилась. Но Лева стал за мной ухаживать. Взял меня измором. В конце он меня соблазнил. Он меня, заметьте, а не я его».

Марианна Вертинская

Как отметила Вертинская, Лев Збарский — это красивый благородный мужчина.

«Говорил мало и очень редко. Больше одной рюмки не выпивал никогда в жизни. Был очень замкнутый человек. Я не знаю, что у него творилось в жизни с Региной, но они в итоге расстались. Потом мы поехали жить с ним в мою квартиру. Он кругом поставил свои кисточки. Мама неделю терпела и устроила скандал. Сказала нам убираться. Он позвонил друзьям, и они уехали. Я даже не стала ему помогать в тот момент. Он чудовищно обиделся, и мы расстались», — заметила Вертинская.

Отметим, что судьба Регины Збарской в будущем была трагичной. Она отравилась снотворным и ушла из жизни в возрасте 52 лет в 1987 году.

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Лев ЗбарскийМарианна ВертинскаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"Регина Збарская