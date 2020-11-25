«Взял меня измором, соблазнил»: Вертинская вспомнила роман с женатым художником Збарским

Актриса Марианна Вертинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с женатым художником Львом Збарским.

«Я произвела на него при первой встрече неизгладимое впечатление. Он чуть из ложи не вывалился, когда увидел меня на спектакле. Стал после этого меня провожать до дома. У него тогда была жена — манекенщица Регина. Очень стильная женщина. Я ей в подметки не годилась. Но Лева стал за мной ухаживать. Взял меня измором. В конце он меня соблазнил. Он меня, заметьте, а не я его».

Как отметила Вертинская, Лев Збарский — это красивый благородный мужчина.

«Говорил мало и очень редко. Больше одной рюмки не выпивал никогда в жизни. Был очень замкнутый человек. Я не знаю, что у него творилось в жизни с Региной, но они в итоге расстались. Потом мы поехали жить с ним в мою квартиру. Он кругом поставил свои кисточки. Мама неделю терпела и устроила скандал. Сказала нам убираться. Он позвонил друзьям, и они уехали. Я даже не стала ему помогать в тот момент. Он чудовищно обиделся, и мы расстались», — заметила Вертинская.