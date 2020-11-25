«Тепленькая пошла»: старшая дочь Климовой не постеснялась разместить откровенный снимок из душа

Елизавете Хорошиловой в этом году исполнилось 18 лет.

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Елизавета Хорошилова в Instagram разместила серию откровенных снимков. На кадрах девушка находится в душе. На ней можно разглядеть белую просвечивающую блузку. Фотографии получились очень чувственными и красивыми.

«О, тепленькая пошла», «Нереальная красотка», «Образ очень красивый. Только жаль, что без текста», «Это великолепно. Очень красиво сделали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елизавета Хорошилова родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым. Их роман начался, когда будущей звезде российского кино было всего 15 лет.

Заметим, что Елизавета Хорошилова не пошла по стопам звездной матери. Актрисой быть она не пожелала. В этом году девушка поступила на факультет журналистики МГУ, где сейчас обучается на первом курсе. Надо заметить, что красотой Елизавета Хорошилова пошла в свою маму.

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