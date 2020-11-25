Сестра Бузовой показала больничные условия, в которых восстанавливается после инсульта

Чуть больше недели назад сестра Ольги Бузовой 32-летняя Анна пережила инсульт. В настоящий момент девушка находится на лечении в больнице.

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Именно в этот непростой момент с ведущей «Дома-2» случился неприятный инцидент: один из пабликов слил ее номер телефона в Сеть, из-за чего девушка не могла общаться с больной родственницей. Эта история подкосила звезду, рыдая, она записала эмоциональное видеообращение в адрес своих обидчиков. Оля призналась, что ей сейчас как никогда нужна связь с близкими, поэтому ее высказывания столь резкие.

Тем не менее Анна довольно быстро пошла на поправку и в настоящий момент уже свободно разговаривает. В личном блоге она даже записала небольшой видеопривет. В кадре девушка лежит на больничной койке в футболке и спортивных брюках. На видео можно рассмотреть довольно спартанскую обстановку помещения, но со свежим ремонтом, мебелью и оборудованием.

Сестра Бузовой пожаловалась, что ей тяжеловато вечерами, когда суета утихает и она одна остается со своими мыслями и тоской по родным и близким.

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