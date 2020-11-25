«Две истории за все время»: Авербух назвал пары, которые ненадолго соединил «Ледниковый период»

Как отметил хореограф, эти люди в итоге так и не стали официально мужем и женой.

Идейный вдохновитель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух назвал две пары, которых на время соединил проект «Ледниковый период». Правда, эти люди так и не стали в итоге мужем и женой. Речь идет о фигуристке Татьяне Навке и актере Марате Башарове, а также его бывшей жене фигуристке Ирине Лобачевой и актере Дмитрии Марьянове.

По словам Авербуха, у Навки и Башарова были романтические отношения, что они и не скрывают, но «они не стали какими-то большими». Также он заметил, что его бывшая жена Ирина Лобачева начала встречаться с актером Дмитрием Марьяновым именно на «Ледниковом периоде», но к тому моменту он с ней уже расстался.

«Ну, допустим, даже две истории за все время. В общем, мы ничего другого не вспомним. Дальше какие-то там… Главное, что ни одна пара не сформировалась в пару, ничего не произошло».

Илья Авербух

Как сказал Авербух, ему не нравятся разговоры, что он сваха на проекте. Подобные вбросы в СМИ ему не по душе, сообщает РИА «Спорт».

Напомним, что Ирина Лобачева была гражданской женой Дмитрия Марьянова. Официально они так и не расписались. Достаточно коротким получился роман и Марата Башарова с Татьяной Навкой.

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